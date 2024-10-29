Sanchez'e büyük övgü!

Halil Özer, Milliyet'te Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi.
Özer, Galatasaray'ın ilk golünü atan Davinson Sanchez için övgü dolu ifadeler kullandı. Halil Özer, Kolombiyalı stoper için, "Beşiktaş'ı tek başına yendi." ifadelerini kullandı.
Halil Özer'in yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Elbette bir maç tek bir futbolcuya bağlanmaz. Futbol takım oyunudur. Ama bu hariç diyebiliriz... Çünkü Sanchez tek başına Beşiktaş'ı yendi dersek çok da yadırganmaz sanırım. Adam bir maçta bir stoper ne yapması gerekiyorsa 10 mislini yaptı. Golünü attı, savunmasını yaptı, tek başına en az üç gol pozisyonunu önledi, atağa kalktı, takımını yönlendirdi. Bir futbolcu daha ne yapsın? Herkes dama oynarken o satranç oynadı. Ve şah dedi maçı bitirdi."
Özer, Galatasaray'ın ilk golünü atan Davinson Sanchez için övgü dolu ifadeler kullandı. Halil Özer, Kolombiyalı stoper için, "Beşiktaş'ı tek başına yendi." ifadelerini kullandı.
Halil Özer'in yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Elbette bir maç tek bir futbolcuya bağlanmaz. Futbol takım oyunudur. Ama bu hariç diyebiliriz... Çünkü Sanchez tek başına Beşiktaş'ı yendi dersek çok da yadırganmaz sanırım. Adam bir maçta bir stoper ne yapması gerekiyorsa 10 mislini yaptı. Golünü attı, savunmasını yaptı, tek başına en az üç gol pozisyonunu önledi, atağa kalktı, takımını yönlendirdi. Bir futbolcu daha ne yapsın? Herkes dama oynarken o satranç oynadı. Ve şah dedi maçı bitirdi."