Sanat dünyasının acı kaybı: Prof.Dr Ali Teoman Germaner hayatını kaybetti

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü kurucularından olan Prof.Dr Ali Teoman Germaner İstanbul'da vefat etti.

23 Şubat 2018 21:59
Sanat dünyasının acı kaybı: Prof.Dr Ali Teoman Germaner hayatını kaybetti
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü kurucularından olan Germaner'in cenazesi Pazartesi günü saat 11.00'da üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi'nde düzenlenecek törenin ardından Kılıç Ali Paşa Cami'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

ALİ TEOMAN GERMANER KİMDİR?
Ünlü heykeltraş Germaner 1934 yılında İstanbul'da doğdu. 1949-1954 yılları arasında İDGSA Heykel Bölümü'nde Rudolf Belling, Zühtü Müridoğlu ve Ali Hadi Bara'nın atölyelerinde sanat öğrenimi gördü. 1960 yılında Fransız Hükümeti'nin bursuyla Paris'e gitti. 1961-1965 yılları arasında École des Beaux-Arts'da bulundu. René Collamarini'nin atölyesinde heykel ve W. S. Hayter'in atölyesinde gravür çalıştı.

1965 yılında MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 1970 yılında doçent, 1976 yılında da profesör oldu.Ali Teoman Germaner'in ağaç ve bronz heykellerinde, gerçekdışı yaratıklar, doğaüstü varlıklar, fantastik biçimlemeler vardır.Heykellerinde başlıca 6 figür görülmektedir: insan, at, yılan, denizkabuğu, omurga ve buhurdan.

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