Sana iyi bir haberim var; iOS uygulamamı yeniledim

Dijital spor gazeteciliğinde 7/24 esasına bağlı olarak en hızlı, en geniş ve en doğru şekilde yaptığım haberciliğin yanı sıra kullanıcılarımın daha keyifli zaman geçirmesi için geliştirdiğim teknolojiler ile sizlerin beğenisini kazandığımı biliyorum ve sürekli kendimi geliştirmek için bir söz verdim.
Kısa bir süre önce Android uygulamamı yenilemiştim ve bugün de yüz binlerce arkadaşımın kullandığı iOS uygulamamı yenilediğimin haberini seninle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Türkiye ve Avrupa'dan futbol, NBA, EuroLeague, E-Spor'da 7/24 yaşayan haber kategorilerinin yanı sıra Sporx Ekstra bölümümde de sizler için hazırladığım Test, Quiz ve eğlenceli içeriklerime ulaşmaya devam edebileceksin.
Çok daha iyi bir deneyim yaşatmak için büyük bir özenle yenilediğim Sporx.com'un iOS uygulamasında; sizleri ev konforunda hissettirecek yenilenen tasarımımın memnuniyet yaratacağına eminim.
Görsel tasarımın yanı sıra yenilediğim iOS uygulamamda haberleri okumak, haber ve kategoriler arasında gezinmek, videoları izlemek çok daha kolaylaşarak keyifli bir hale geldi.
Yenilenen uygulamamda artık TV'de bugün kategorimden de dilediğiniz programlara bildirim kurabilecek ve TV'de program başlamadan kısa bir süre önce telefonuna bir bildirim göndererek "Program başlıyor" diyerek seni uyaracağım.
Aynı şekilde Canlı Skor kategorimde de dilediğin maçlara bildirimler ayarlayacaksın ve Gol, kırmızı kart, devre ya da maç sonu bilgisini benden alabileceksin. Sana uğurlu geleceğim, biliyorum.
Sporx Quiz, Sporx İlk 11 kur, Sporx Puan Durumu Oluştur gibi uygulamalarımı çok beğeniyorsun, bunu da biliyorum ve bu keyifli uygulamalarımın bir kısmını yenilediğim iOS'a ekledim; bir kısmını da kısa bir süre içerisinde ekleyeceğim! Söz.
Yenilenen iOS uygulamamı her geçen gün sizlerden gelen eleştiriler, talepler ve kendi planlamam doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğim. "Şöyle bir özellik olsaydı daha iyi olurdu, böyle bir sorun yaşıyorum" dediğin bir konu olursa bana, uygulamalarımın "Bize Ulaşın" kısmından yazabilir, project@sporx.com'a bir e-mail bırakabilir ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsin. Çok da mutlu olurum.
Ben yazdım, sen okudun! Şimdi senden yapmanı istediğim bir şey var; Apple Store gir ya da aşağıdaki görsele dokun, Sporx uygulamasını güncelle ve ilk izlenimlerini benimle paylaş. Bekliyorum.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kısa bir süre önce Android uygulamamı yenilemiştim ve bugün de yüz binlerce arkadaşımın kullandığı iOS uygulamamı yenilediğimin haberini seninle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Türkiye ve Avrupa'dan futbol, NBA, EuroLeague, E-Spor'da 7/24 yaşayan haber kategorilerinin yanı sıra Sporx Ekstra bölümümde de sizler için hazırladığım Test, Quiz ve eğlenceli içeriklerime ulaşmaya devam edebileceksin.
Çok daha iyi bir deneyim yaşatmak için büyük bir özenle yenilediğim Sporx.com'un iOS uygulamasında; sizleri ev konforunda hissettirecek yenilenen tasarımımın memnuniyet yaratacağına eminim.
Görsel tasarımın yanı sıra yenilediğim iOS uygulamamda haberleri okumak, haber ve kategoriler arasında gezinmek, videoları izlemek çok daha kolaylaşarak keyifli bir hale geldi.
Yenilenen uygulamamda artık TV'de bugün kategorimden de dilediğiniz programlara bildirim kurabilecek ve TV'de program başlamadan kısa bir süre önce telefonuna bir bildirim göndererek "Program başlıyor" diyerek seni uyaracağım.
Aynı şekilde Canlı Skor kategorimde de dilediğin maçlara bildirimler ayarlayacaksın ve Gol, kırmızı kart, devre ya da maç sonu bilgisini benden alabileceksin. Sana uğurlu geleceğim, biliyorum.
Sporx Quiz, Sporx İlk 11 kur, Sporx Puan Durumu Oluştur gibi uygulamalarımı çok beğeniyorsun, bunu da biliyorum ve bu keyifli uygulamalarımın bir kısmını yenilediğim iOS'a ekledim; bir kısmını da kısa bir süre içerisinde ekleyeceğim! Söz.
Yenilenen iOS uygulamamı her geçen gün sizlerden gelen eleştiriler, talepler ve kendi planlamam doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğim. "Şöyle bir özellik olsaydı daha iyi olurdu, böyle bir sorun yaşıyorum" dediğin bir konu olursa bana, uygulamalarımın "Bize Ulaşın" kısmından yazabilir, project@sporx.com'a bir e-mail bırakabilir ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsin. Çok da mutlu olurum.
Ben yazdım, sen okudun! Şimdi senden yapmanı istediğim bir şey var; Apple Store gir ya da aşağıdaki görsele dokun, Sporx uygulamasını güncelle ve ilk izlenimlerini benimle paylaş. Bekliyorum.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın