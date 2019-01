San Marino'dan Serhat, Eurovision'a katılacak! Serhat kimdir, kaç yaşındadır?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Serhat Hacıpaşalıoğlu ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Tel Aviv'de düzenlenecek 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda San Marino'yu temsil edecek olan Serhat, daha önce Eurovision'da Türkiye dışında başka bir ülkeyi temsil eden ilk Türk olmuş ve ülkeye Eurovision tarihinin en yüksek puanını kazandırmıştı.İki yıl aradan sonra San Marino adına ikinci kez Eurovision'da yarışacak olan Serhat, duygularını ''Hem San Marino hem Türkiye adına yarışacağım, Türk olarak gurur duyuyorum'' diyerek açıkladı.2016 yılında Eurovision Şarkı yarışmasında San Marino adına yarıştı.Serhat Hacıpaşalıoğlu, 24 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Ahmet Serhat Hacıpaşalıoğlu'dur. Aslen Trabzonludur. Babası İsmail Hakkı bir deniz subayıydı.İlkokulu Üsküdar'ın İcadiyinde okudu. İstanbul Özel Alman Lisesinden mezun olduktan sonra 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi.Üniversiteden mezun olduktan sonra 1990 yılında askerlik görevini kısa dönem olarak Burdur'da iki ay yaptı.1994 yılında End Productions isimli yapım şirketini kurarak yapımcılık kariyerine başladı. Ayrıca 1994 yılında "Jeopardy" isimli Amerikan Bilgi Yarışmasının Türk versiyonu olan "Riziko!" isimli yarışmanın yapımcılığını ve aynı zamanda sunuculuğunu üstlendi.1995 yılında En İyi Erkek Sunucu ve En İyi Yarışma Programı dallarında Altın Kelebek Ödülü kazandı. Bundan 1 yıl sonra yine En İyi Yarışma Programı kategorisinde ödülün sahibi oldu.1996 yılında End Productions yapımcılığında yayınlanan Hedef 4 isimli yarışma programında sunuculuk yaptı. Yine başka bir kanalda yayınlanan Britanya yarışma programı Midas Touch'un Türk versiyonu o "Altına Hücum"un yapımcılığını üstlendi. Ardından "Serhat'la Rizikosuz!" isimli eğlence programında sunuculuk görevi yaptı.1997 yılında ilk single çalışmasını yaparak "Rüya Ben Bir Daha" adı ile çıkarmıştır.2000'li yıllara gelindiğinde ise çalışma alanını daha da genişleten Serhat Hacıpaşalıoğlu, Katerina Mutsatsos ile birlikte END Productions yapımcılığında yayınlanan "Kalimerhaba" isimli programı sunmuştur.Yine End Productions yapımcılığında düzenlenen 1998'de başlayan ve halen günümüzde yapılmakta olan Liselerarası Müzik Yarışmasını, 2002 – 2004 yılları arasında Megahit-Uluslararası Akdeniz Şarkı Yarışmasını ve 2009'da başlayıp günümüzde halen yapılmakta olan Dans Maratonu gibi yarışmalarda rol almıştır.2014 yılında çalışmalarına Almanya ve Fransa'da devam eden sanatçı aynı yıl "Je M'Adore" isimli şarkısı ile sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Sanatçı bu şarkısı ile Deutsche DJ Black/Pop Charts listelerinde beş hafta boyunca zirvede kalmıştır.Serhat Hacıpaşalıoğlu, 2016 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de 61ncisi gerçekleşecek olan Eurovision Şarkı yarışmasında, bugüne kadar yaptığı albüm çalışmaları ile Avrupa'nın çeşitli müzik listelerinde zirveye çıkan Türk şarkıcı ve besteci Serhat Hacıpaşalıoğlu, San Marino adına yarışacak.Ödülleri :1995 - Altın Kelebek Ödülü, En İyi Erkek Sunucu (Riziko!)1995 - Altın Kelebek Ödülü, En İyi Yarışma Programı (Riziko!)1996 - Altın Kelebek Ödülü, En İyi Yarışma Programı (Riziko!)1998 - Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi, Fair Play Büyük Ödülü2003 - FIDOF (Uluslararası Festival Organizasyonları Federasyonu) Annual Golden Transitional Media Ring of Friendship2004 - İskenderiye Şehrinin Altın AnahtarıAlbümleri (single) :1997 - Rüya-Ben Bir Daha2004 - Total Disguise (Viktor Lazlo ile düet)2006 - Chocolate Flavour2008 - I Was So Lonely-No No Never (Tamara Gverdtsiteli ile düet)2014 - Je M'Adore