San Marino 6 yıl sonra ilk kez puan aldı

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden San Marino, tam 40 maç aradan sonra ilk kez puan almayı başardı.



UEFA sıralamasında en son sıralarda yer alan ve Liechtenstein deplasmanına çıkan San Marino, rakibi ile 0-0 berabere kalarak puan almanın sevincini yaşadı. Bu golsüz eşitlikle 1 puan alan San Marino böylelikle 6 yıl aradan sonra yenilgi haricinde bir sonuç almış oldu.



San Marino bundan önce 6 yıldır oynadığı toplam 39 maçın tamamında yenilgi yaşamıştı.



