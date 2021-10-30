Samuel Umtiti'nin menajerinden Rusya yalanlaması!

Barcelona'da yolların ayrılması beklenen Samuel Umtiti'nin menajeri Arturo Canales, Fransız stoper için ortaya çıkan transfer iddialarına cevap verdi.



Canales, Umtiti hakkında çıkan Spartak Moskova ve Dinamo Moskova iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu haber yanlış. Kimse Umtiti'yi Rusya'dan bir kulübe teklif etmedi" ifadelerini kullandı.



İSPANYOL BASINI BEŞİKTAŞ'A YAZDI



İspanyol basını ise Süper Lig'den Beşiktaş'ın Samuel Umtiti için ocak ayında bir kiralama teklifi yapacağını iddia etmişti.



Haberde Barcelona'nın oyuncuyu yüksek maaşı sebebiyle bir an önce göndermek istediği de belirtilmişti.





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