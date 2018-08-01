Kayserispor ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmayan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, NAC Breda mücadelesinde de oynamayacağını öğrenince izin alıp Yeşil-Beyazlı takımın Hollanda kampından ayrıldı.
Türkiye'ye gelip Konyaspor Yönetimi ile görüşecek olan Eto'o, fesih şartlarını konuşacak. Konyaspor, 1 sene daha mukavelesi bulunan Eto'o'yu yıllık ücretinin ufak bir bölümünü ödeyerek ikna etmeyi planlıyor.
37 yaşındaki santrforun rotası, Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra netlik kazanacak.
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Türkiye'ye gelip Konyaspor Yönetimi ile görüşecek olan Eto'o, fesih şartlarını konuşacak. Konyaspor, 1 sene daha mukavelesi bulunan Eto'o'yu yıllık ücretinin ufak bir bölümünü ödeyerek ikna etmeyi planlıyor.
37 yaşındaki santrforun rotası, Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra netlik kazanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın