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Samuel Eto'o kampı terketti!

Atiker Konyaspor'da Eto'o krizi patlak verdi. Hazırlık maçının kadrosunda olmadığını öğrenen golcü oyuncu kampı terk etti...

Samuel Eto'o kampı terketti!
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01 Ağustos 2018 08:58
Kayserispor ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmayan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, NAC Breda mücadelesinde de oynamayacağını öğrenince izin alıp Yeşil-Beyazlı takımın Hollanda kampından ayrıldı.

Türkiye'ye gelip Konyaspor Yönetimi ile görüşecek olan Eto'o, fesih şartlarını konuşacak. Konyaspor, 1 sene daha mukavelesi bulunan Eto'o'yu yıllık ücretinin ufak bir bölümünü ödeyerek ikna etmeyi planlıyor.

37 yaşındaki santrforun rotası, Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra netlik kazanacak.

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