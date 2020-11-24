Samuel Eto'o: 'Barcelona, Mbappe ve Moukoko'yu almalı'

Bir dönem Süper Lig'de de oynamış olan dünyaca ünlü eski futbolcu Samuel Eto'o, Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi ve Katalan ekibinin transfer planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.



"BARCELONA, MBAPPE VE MOUKOKO'YU ALMALI"



Barcelona'nın Messi sonrası döneme hazırlık yapması gerektiğini söyleyen Eto'o, "Messi bize belki birkaç yıl daha güzel şeyler verecek ancak yaşlanıyor. Barcelona, geleceğine yoğunlaşmalı ve Kylian Mbappe ve Youssoufa Moukoko'yu transfer etmeli." ifadelerini kullandı.



