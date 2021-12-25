Samuel Eto'o Moukoko'yu Kamerun'a istiyor

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, henüz A Milli Takım seçimi yapmayan Youssoufa Moukoko'yu Afrika Kupası öncesi ikna etmek için görüşme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Samuel Eto'o Moukoko'yu Kamerun'a istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2021 10:33
Dortmund'un geleceği parlak forveti Youssoufa Moukoko'ya Kamerun'dan Milli Takım daveti geldi.

Almanya vatandaşlığı da olan ve Almanya'nın genç milli takımlarında oynayan Moukoko'nun Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o tarafından yakın takibe alındığı belirtildi. Eto'o'nun Moukoko ve ailesiyle görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken 18 yaşındaki Moukoko'nun ise henüz A Milli Takım seviyesinde karara varmadığı aktarıldı.

Youssoufa Moukoko, Kamerun'da dünyaya gelmiş ve sonrasında Almanya'ya göç edip vatandaşlık almıştı.

17 yaşındaki oyuncu hem Milli takım hem de Dortmund genç yaş kategorilerinde ulaştığı gol sayılarıyla adından söz ettirmişti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.