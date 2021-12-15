Samuel Eto'o Federasyon başkanlığına hızlı başladı

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Samuel Eto'o, ilk iş gününde sabah 07:30'da federasyon binasına gitti ve saat 08:00'den sonra işe gelenleri evlerine göndererek işlerine son verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Samuel Eto'o Federasyon başkanlığına hızlı başladı
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15 Aralık 2021 01:39
Geçtiğimiz gün ülkesi Kamerun'un Federasyon Başkanı seçilen Samuel Eto'o, çalışmaya hızlı başladı.

CFoot'un haberine göre, ilk iş gününde federasyon binasına sabah 07:30'da giden Samuel Eto'o, işbaşı saati olan 08:00'den sonra gelen çalışanları evlerine geri gönderdi. İşe geç gelen çalışanların işlerine son verildiği belirtilirken Eto'o'nun bu başlangıcı ülkede bir anda gündeme oturdu.

Eto'o'nun Pazartesi günü tüm çalışanlara sabah 08:00'de işe gelmesini söylediği belirtilirken bazı çalışanların ilk günden işe geç kalmasını affetmediği ifade ediliyor.

Aktif futbol oynadığı dönemde ülkesinde kahraman ilan edilen dünyaca ünlü yıldız Samuel Eto'o, Türkiye'de de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.


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