Samuel Eto'o'dan Youtuber'a tekme

Kamerun'un efsane futbolcularından Samuel Eto'o, Dünya Kupası için bulunduğu Katar'da yaşadığı bir olay ile gündem oldu.Şu sıralarda Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Samuel Eto'o, Dünya Kupası son 16 turu mücadelesi olan Brezilya-Güney Kore maçı için stadyum çevresinde bulunurken tartışma yaşadığı bir Youtuber'a tekme attı.İlk etapta kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri kırmayan Eto'o, daha sonra sözlü tartışma yaşadığı içerik üreticisinin üzerine yürümeye başladı ve tartıştığı ismin dengesini kaybedip yere düştüğü anda da suratına tekme attı. Eto'o'nun Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile Kamerun arasındaki ikinci maçın hakemi Gambiyalı Bakary Gassama hakkındaki ısrarlı sorulara sinirlendiği ifade edildi.Cezayir'in 1-0 üstünlüğüyle sona eren elemelerdeki ilk maçın rövanşını Kamerun, 120+4. dakikada Toko Ekambi'nin golüyle 2-1 kazanmıştı. Kamerun, deplasmanda atılan gol avantajıyla Katar 2022 biletini almıştı.Samuel Eto'o'nun bu davranışından ötürü ceza alıp almayacağı henüz bilinmiyor.