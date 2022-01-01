Samuel Eto'o'dan ilginç Dünya Kupası tahmini

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o yaklaşan Dünya Kupası öncesi ilginç bir açıklamada bulundu. Eto'o, kupayı ülkesinin kazanacağını söyledi.

Samuel Eto'o'dan ilginç Dünya Kupası tahmini
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Samuel Eto'o, Katar'da düzenlenece 2022 Dünya Kupası için ilginç bir tahminde bulundu.

Bir canlı yayında Dünya Kupası için tahminde bulunan Eto'o, ülkesinin Katar'da kupayı kazanacağını söyledi.

Kamerunlu futbol adamı, Fas'ın; İspanya, Portekiz veya Brezilya ile Fransa'yı mağlup ederek finale ulaşacağını dile getirdi. Ülkesinin de turnuvada Gana, Belçika ve ardından Senegal'i eleyeceğini kaydeden Eto'o, finalde Kamerun'un, Fas'ı mağlup ederek mutlu sona ulaşacağını öne sürdü.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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