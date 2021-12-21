Samuel Eto'o: "Afrika Kupası ertelenmeyecek"

Kamerun Futbol Federasyonu yeni başkanı Samuel Eto'o, pandemiden dolayı ertelenmesi gündemde olan Afrika Uluslar Kupası'nın ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samuel Eto'o: 'Afrika Kupası ertelenmeyecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2021 14:50
Yakın zamanda Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Samuel Eto'o, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın programa göre yapılacağını belirtti.

Afrika Futbol Federasyonu'nun, 9 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında Kamerun'da gerçekleştirilmesi planlanan Afrika Uluslar Kupası'nın koronavirüste ortaya çıkan omicron varyantı nedeniyle iptal edilme olasılığı gündemdeydi.

Samuel Eto'o konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Turnuvayı ertelemek için bir neden göremiyorum. Euro 2020 pandeminin ortasında oynanabiliyorsa, Afrika Kupası'nın yapılmaması için hiçbir neden göremiyorum." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.