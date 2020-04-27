O POZİSYON BİR KAZAYDI

EN AZ 3 HAFTA İDMAN YAPILMALI

VEDAT MURIQI ÖZEL OYUNCU

Çaykur Rizespor'un Paraguaylı hücum oyuncusu, Türkiye'deki kariyerinden geçen sezon sebep olduğu talihsiz olaya kadar tüm merak edilenleri paylaştı. Geçen sezon 11 Mayıs'taki Çaykur Rize-G.Saray mücadelesinde Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyonda yer alan Paraguaylı oyuncu, o anda yaşadığı üzüntünün tarif edilemez olduğunu söyledi. Kendisini affettirmek için önce telefonla Emre'yi aradığını ve ardından da menajeri Bayram Dağdeviren ile birlikte oyuncudan yüz yüze af dilediğini şöyle açıkladı:"Böyle bir olayın yaşanmasını kimse istemezdi. Kaza oldu. Şükürler olsun ki Emre futbola döndü. İyi oynuyor, goller atıyor ve takımına şampiyonluk yolunda katkı sağlıyor. Onunla tanıştım. Emre'yi karakter olarak çok sevdim, güzel bir kariyeri, en iyisini hak ediyor. Karşılıklı olarak konuştuk ve beni affetti." Süper Lig'de takımına 4 gol-1 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki oyuncu, transferi için ise "Her oyuncu daha büyük kulüplerde oynamak ister. Hem benim hem de Rizespor için gerekli şartlar oluşmalı. Ama ben burada mutluyum ve tamamen Rizespor'a konsantre oldum" diye konuştu.Herkesin önceliği sağlık ama ligin bir an önce başlamasını bekliyoruz. Futbolu çok özledim. Maçlara çıkmak için bize tanınacak hazırlık dönemi 3 haftadan az olmamalı. Evde antrenman bir yere kadar... 1 ay hazırlık ideal...Vedat Muriqi özel bir oyuncu. Rizespor'a da önemli katkısı oldu. Vedat'la oynadığım zaman tabii ki çok boş alan buluyordum. İkimiz de saha içinde birbirimize yardım ediyorduk. Vedat bana yardım ediyordu ama ben de ona destek oluyordum. İşini kolaylaştırıyordum. Birbirimizi tamamlıyorduk. Düşme potasına yaklaştığınızda stres artıyor. Yeni dönemde daha iyi olmak için uğraşacağız ve kümede kalacağız."