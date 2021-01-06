Samudio: "6-0 inanılmaz skor"

Çaykur Rizespor'un Beşiktaş'a 6-0 yenildiği maçın ardından Samudio ve Melnjak açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samudio: '6-0 inanılmaz skor'
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06 Ocak 2021 21:19
Çaykur Rizespor'un Beşiktaş'a 6-0 yenildiği maçın ardından Karadeniz ekibinde forma giyen isimler açıklamalarda bulundu.

SAMUDIO: "6-0 İNANILMAZ!"

Braian Samudio yaptığı açıklamada "6-0 inanılmaz bir skor, maça başladığımızda böyle bir şey düşünmemiştik. Savunmada çok büyük hatalar yaptık, bunu kabul etmeliyiz. Önümüzdeki maç hemen bu skoru unutturmalıyız. 3 günde bir maç var, üzülecek zaman yok. Şimdi hatalarımıza çalışıp maça çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

MELJNAK: "GOLLERİ HEDİYE ETTİK"

Dario Melnjak ise "Beşiktaş'ı tebrik ederim. Golleri biz hediye ettik. Söyleyecek bir şey yok. Hatalarımızdan ders çıkarmalı ve önümüze bakmalıyız. Şu an her şey çok sıcakken konuşmak doğru değil. Yarın analiz yaptıktan sonra bunları tekrarlamamalıyız." dedi.


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