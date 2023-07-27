Samu Castillejo'dan üç teklife ret

Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Samu Castillejo, kendisine gelen tüm teklifleri reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Samu Castillejo'dan üç teklife ret
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27 Temmuz 2023 21:23
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Samu Castillejo'ya teklifler yağıyor. Valencia'da forma giyen 28 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusuna Suudi Arabistan'dan 2, Brezilya'dan 1 takım resmi teklifte bulundu.

TÜM KULÜPLERİ REDDETTİ

Marca'da yer alan habere göre Samu Castillejo için Beşiktaş'ta teklif yaptı. Ancak Samu Castillejo gelen tüm teklifleri reddetti.

Özellikle Suudi Arabistan'dan ve Beşiktaş'tan gelen tekliflerin finansal olarak çok iyi olduğu belirtilirken Samu Castillejo'nun sportif gerekçeleri yetersiz bulduğu için bu teklifleri reddettiği iddia edildi.

FAZLA SÜRE BULAMAYACAK

Ruben Baraja'nın, Valencia'nın başına geçmesiyle beraber 28 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuna takımda kendisine yer bulmakta zorlanacağı söylendi ve Samu Castillejo takımdan ayrılmak için transfer görüşmelerine başladı.

26 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla 26 resmi maça çıkan Samu Castillejo bu karşılaşmalarda 4 gollük katkı sağladı.

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