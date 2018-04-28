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Samsunspor'un ligde kalması mucizelere kaldı!

TFF 1. Lig'de Giresunspor, evinde Samsunspor'u konuk etti. Samsunspor deplasmanda aldığı mağlubiyetle kümede kalma umutlarını son maça bıraktı.

Kaynak: Sporx.com
Samsunspor'un ligde kalması mucizelere kaldı!
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28 Nisan 2018 17:24
TFF 1. Lig'de Giresunspor, düşme potasındaki Samsunspor'u konuk etti. Samsunspor deplasmanda aldığı şok mağlubiyetle kümede kalma umutlarını son maça bıraktı. 

Gol perdesini karşılaşmanın henüz 16. dakikasında Muhammet Beşir'in golüyle Samsunspor açtı.

Giresunspor'un orta saha oyuncusu Muhammed Reis, 36 ve 80. dakikalarda ağları havalandırarak takımının gol yükünü çekti ve galibiyeti getiren isim oldu.

Ligin son haftasında Giresunspor, ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'a konuk olacak.

Samsunspor ise evinde Ümraniyespor ile kümede ya tamam ya devam maçına çıkacak, galibiyet alsa dahi minimum 11 gol atması gerekiyor ve ligde kalma olasılığı neredeyse mucizelere kaldı.  

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