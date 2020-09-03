Samsunspor'un hazırlık maçına Kovid-19 engeli

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile TFF 2. Lig ekibi 1922 Konyaspor arasında oynanacak hazırlık maçının, rakip takımın oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bugün Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda 1922 Konyaspor ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, 1922 Konyaspor takımından 5 futbolcunun yanı sıra Samsunspor'un idari personelinden 3 kişide maç öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bugün Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda 1922 Konyaspor ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, 1922 Konyaspor takımından 5 futbolcunun yanı sıra Samsunspor'un idari personelinden 3 kişide maç öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.