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Samsunspor'un desteklediği projeye ilgi devam ediyor

Samsunspor Kulübü'nün de desteklediği ''Samsun için okuma vakti'' projesine ilgi devam ediyor.

Samsunspor'un desteklediği projeye ilgi devam ediyor
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27 Şubat 2018 23:06
Samsun'da Samsunspor Kulübü tarafından da desteklenen valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ''Samsun için okuma vakti'' projesine ilgi devam ediyor.

Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlü tarafından gerçekleştirilen ve 08.02.2018 tarihinde başlatılan "Samsun için okuma vakti" projesi kapsamında, Salıpazarı ilçe jandarma komutanlığında hergün saat 19.00 da başlayan okuma faaliyeti saat 20.00 a kadar devam ediyor.

Farkındalık yaratmak amacı ile 23.02.2018 tarihinde ilçe kaymakamı, belediye başkanı, milli eğitim müdürü ile ilçe jandarma komutanı ve komutanlık görevlilerinin katılımı ile etkinlikler devam ediyor.

Salıpazarı ilçe kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, komutanlıkta görevli erler ile okudukları kitap hakkında sohbet etti. Günaydın daha sonra okumanın önemine vurgu yaparak etkinlik sonunda başarı temennisinde bulunarak ilçe jandarma komutanlığından ayrıldı.

''Samsun için okuma vakti'' projesine daha önce Samsunspor'a atanan geçici yönetimi de katılmıştı.





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