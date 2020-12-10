Samsunspor'un acı günü

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkan yardımcısı Mustafa Erkanat (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Erkanat, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.
Yoğun bakımda tedavi gören Erkanat'ın, sabaha karşı yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Erkanat, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.
Yoğun bakımda tedavi gören Erkanat'ın, sabaha karşı yaşamını yitirdiği öğrenildi.