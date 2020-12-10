Samsunspor'un acı günü

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkan yardımcısı Mustafa Erkanat yaşamını yitirdi

Haber; AA
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Samsunspor'un acı günü
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10 Aralık 2020 14:07
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkan yardımcısı Mustafa Erkanat (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Erkanat, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Yoğun bakımda tedavi gören Erkanat'ın, sabaha karşı yaşamını yitirdiği öğrenildi.



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