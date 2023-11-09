Samsunsporlu Rick Van Drongelen: 'Antrenmanların karşılığını aldık'

Fuat Çapa'nın futbol direktörü, Markus Gisdol'un da teknik direktör olarak göreve gelmesinin ardından kötü gidişe son vererek toparlanan Süper Lig temsilcisi Samsunspor, son 2 maçtan 6 puan çıkardı. 4 günde iki lig maçı oynayan Kırmızı-Beyazlılar, önce Hatayspor'u, ardından da İstanbulspor'u mağlup etti. Samsunspor aldığı galibiyetle puan sıralamasının son sırasından kurtuldu.

Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick Van Drongelen de, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Pazar günü İstanbul'da oynayacakları Pendikspor karşılaşmasından bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alarak sahadan ayrılmak istediklerini söyleyen Drongelen, takımın gidişatını değerlendirdi.

Antrenmanlarda çok çalıştıklarını ve takımın da iyi gittiğini ifade eden Rick Van Drongelen, "Antrenmanlarda detaylar hakkında çok çalıştık. Defansif anlamda neler yapabileceğiz, ofansif anlamda sahaya yansıtabileceğimiz varyasyonlar üzerine çok çalıştık. Detayların işe yaradığını görüyoruz" dedi.

İstanbulspor maçında takım halinde çok iyi karakter ortaya koyduklarını vurgulayan Drongelen, şunları söyledi:

12 Kasım Pazar günü İstanbul'da oynanacak Pendikspor maçına dair görüşlerini de açıklayan Rick Van Drongelen, "Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Zor bir deplasman bizi bekliyor. Deplasmanda ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Alınan sonuçlarda sadece 11'in değil, oyuna sonradan girenlerin katkısı da çok önemli. Maçlar sadece 11'dekilerin değil, diğer oyuncuların katkılarıyla da kazanılıyor" diye konuştu.

Samsunspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.