Samsunsporlu futbolcular FootGolf oynadı

Süper Lig ekibi Samsunspor'da futbolcular golf topu yerine futbol topu kullanılarak oynanan FootGolf etkinliğine katıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Samsunsporlu futbolcular FootGolf oynadı
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09 Eylül 2023 14:18
Çalışmalarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren Samsunspor'da futbolcular golf topu yerine futbol topu kullanılarak oynanan FootGolf etkinliğine katıldı.

Dün akşam Samsun Golf Kulübü'nün sahasında yapılan etkinlikte futbolcuların eğlenceli dakikalar geçirdiği gözlendi. 3 parkurdan oluşan oyunda, oyuncular ayak golfu oynadı. 2'şerli grup halinde FootGolf oynayan kırmızı-beyazlı oyunculardan Zeki Yavru - Okan Kocuk ikilisi birinci oldu. 

Samsunspor, Pazar günü saat 16.30'da Nuri Asan Tesisleri'nde 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak. 
 
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