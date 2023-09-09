Samsunsporlu futbolcular FootGolf oynadı

Çalışmalarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren Samsunspor'da futbolcular golf topu yerine futbol topu kullanılarak oynanan FootGolf etkinliğine katıldı.
Dün akşam Samsun Golf Kulübü'nün sahasında yapılan etkinlikte futbolcuların eğlenceli dakikalar geçirdiği gözlendi. 3 parkurdan oluşan oyunda, oyuncular ayak golfu oynadı. 2'şerli grup halinde FootGolf oynayan kırmızı-beyazlı oyunculardan Zeki Yavru - Okan Kocuk ikilisi birinci oldu.
Samsunspor, Pazar günü saat 16.30'da Nuri Asan Tesisleri'nde 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak.
Dün akşam Samsun Golf Kulübü'nün sahasında yapılan etkinlikte futbolcuların eğlenceli dakikalar geçirdiği gözlendi. 3 parkurdan oluşan oyunda, oyuncular ayak golfu oynadı. 2'şerli grup halinde FootGolf oynayan kırmızı-beyazlı oyunculardan Zeki Yavru - Okan Kocuk ikilisi birinci oldu.
Samsunspor, Pazar günü saat 16.30'da Nuri Asan Tesisleri'nde 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak.