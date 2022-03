Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunsporlu futbolcular, down sendromlu çocuklarla top oynadı.



Kırmızı-beyazlı takımın Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanını izleyen down sendromlu çocuklar, daha sona takım kaptanı Yasin Öztekin ve Hasan Kılıç ile top oynadı. Futbolculara sevgi gösterisinde bulunan down sendromlu çocukların aileleri futbolculara baklava ikram etti.



Teknik Direktör Fuat Çapa, futbolun sadece maç yapmaktan ibaret olmadığını dile getirerek, "Futbolun, futboldan fazla olduğunu iyi anlamamız lazım. Çünkü bugün bu özel gereksinimli arkadaşların burada ne kadar mutlu olduğunu görmek çok sevindirici. Onları güldürmek, aramıza katarak mutlu etmek bizim açımızdan çok güzeldi. Samsunspor'un bu tür faaliyetlerde bulunması başkanımız tarafından da destekleniyor." dedi.



Futbolda bazı öncelikler olduğunu ancak sosyal faaliyetleri de unutmamak gerektiğini belirten Çapa, "Amacımız sadece hafta sonları maç oynamak değil aynı zamanda da topluma, camiamıza güzel görüntüler vermek, samimiyet göstermek. Onlar bize, biz onlara her anlamda destek olabilmek." ifadesinde bulundu.



Takım kaptanı Yasin Öztekin ise down sendromlu çocuklarla vakit geçirmekten mutlu olduklarını vurgulayarak, "Antrenmanda onları ağırlamaktan mutluluk duyduk. İnşallah daha sık gelirler. Onları seviyoruz. Biraz onlarla futbol oynadım ve çok mutlu oldular. Onlar mutlu oldukça da bizler de mutlu oluyoruz." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO