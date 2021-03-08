Samsunspor'dan "Kadına şiddete dur" mesajı için mor forma

Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için gelecek sezonki alternatif formasının rengini "mor" olarak belirledi.

Haber; AA
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Samsunspor'dan 'Kadına şiddete dur' mesajı için mor forma
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08 Mart 2021 16:12
 TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için gelecek sezonki alternatif formasının rengini "mor" olarak belirledi.

Kulübün sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan açıklamada, Yılport Samsunspor'un, varlıkları ve emekleri ile dünyayı yaşanabilir kılan tüm kadınların yanında olduğu belirtildi. 

Gelecek sezon sporcuların giyeceği alternatif formanın mor renkte olacağı duyurulurken, şu ifadelere yer verildi:

"Kadına şiddetin zihinlerdeki değişimle biteceğini biliyoruz. Bu değişime destek olmak ve dikkati çekmek için önümüzdeki sezon giyeceğimiz alternatif formamızın rengini mor yapma ve satışından elde edilecek gelirin bir kısmını bu mücadeleyi veren derneklere bağışlama kararı aldık. Değişimi hep birlikte başlatacak, hep birlikte 'şiddete dur' diyeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."





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