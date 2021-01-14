Samsunspor'da Süper Lig'den transfer geliyor

1. Lig ekibi Samsunspor, Hatayspor forması giyen Mirkan Aydın için harekete geçti.

Abone Ol
Samsunspor'da Süper Lig'den transfer geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2021 18:59
Hücum hattını zenginleştirmek adına transfer çalışmalarına devam eden Yılport Samsunspor hakkında flaş iddia ortaya atıldı.

Samsun Hedef Halk gazetesinin haberine göre; Kırmızı-Beyazlıların Atakaş Hatayspor'da forma giyen Mirkan Aydın'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Bu sezon Hatayspor'da kupa dahil 10 maça çıkan 33 yaşındaki forvet, toplam 279 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

Almanya doğumlu Mirkan Aydın, daha önce Altınordu, Göztepe ve Eskişehirspor'da da forma giymişti.

Samsunspor Kulübü yetkilileri, Mirkan Aydın'la anlaşma sağlandığı yönünde çıkan iddiaların doğru olmadığını söyledi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için