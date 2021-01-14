Samsunspor'da Süper Lig'den transfer geliyor

Hücum hattını zenginleştirmek adına transfer çalışmalarına devam eden Yılport Samsunspor hakkında flaş iddia ortaya atıldı.
Samsun Hedef Halk gazetesinin haberine göre; Kırmızı-Beyazlıların Atakaş Hatayspor'da forma giyen Mirkan Aydın'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Bu sezon Hatayspor'da kupa dahil 10 maça çıkan 33 yaşındaki forvet, toplam 279 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.
Almanya doğumlu Mirkan Aydın, daha önce Altınordu, Göztepe ve Eskişehirspor'da da forma giymişti.
Samsunspor Kulübü yetkilileri, Mirkan Aydın'la anlaşma sağlandığı yönünde çıkan iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Samsun Hedef Halk gazetesinin haberine göre; Kırmızı-Beyazlıların Atakaş Hatayspor'da forma giyen Mirkan Aydın'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Bu sezon Hatayspor'da kupa dahil 10 maça çıkan 33 yaşındaki forvet, toplam 279 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.
Almanya doğumlu Mirkan Aydın, daha önce Altınordu, Göztepe ve Eskişehirspor'da da forma giymişti.
Samsunspor Kulübü yetkilileri, Mirkan Aydın'la anlaşma sağlandığı yönünde çıkan iddiaların doğru olmadığını söyledi.