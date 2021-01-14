Samsunspor'da Süper Lig'den transfer geliyor

Hücum hattını zenginleştirmek adına transfer çalışmalarına devam eden Yılport Samsunspor hakkında flaş iddia ortaya atıldı.



Samsun Hedef Halk gazetesinin haberine göre; Kırmızı-Beyazlıların Atakaş Hatayspor'da forma giyen Mirkan Aydın'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Bu sezon Hatayspor'da kupa dahil 10 maça çıkan 33 yaşındaki forvet, toplam 279 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.



Almanya doğumlu Mirkan Aydın, daha önce Altınordu, Göztepe ve Eskişehirspor'da da forma giymişti.



Samsunspor Kulübü yetkilileri, Mirkan Aydın'la anlaşma sağlandığı yönünde çıkan iddiaların doğru olmadığını söyledi.



