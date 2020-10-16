Samsunspor'da son yapılan testler negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı.

Haber; AA
Samsunspor'da son yapılan testler negatif çıktı
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16 Ekim 2020 16:00
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı. 

Kırmızı-beyazlı ekibin yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maç öncesinde tüm oyuncular Kovid-19 testinden geçti.

Hafta başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Veli Çetin, Ange Plumain ve Gökhan Alsan'ın son test sonuçlarının negatife döndüğü belirtildi.

İzolasyon süreçleri devam eden 3 oyuncu, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde daha önce de Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Vukan Savicevic, Burak Çalık ve Edwin Gyasi koronavirüse yakalanmıştı.



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