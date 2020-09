Samsunspor'da hedef 3 puan

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Ümraniyespor maçında ilk galibiyetimizi almak istiyoruz." dedi.



Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, salgın konusunda vatandaşları maske takmaya ve sosyal mesafeye uymaya çağırdı.



Bu hafta sahalarında salgın sebebiyle seyirciden yoksun olarak Ümraniyespor ile karşılaşacaklarını ifade eden Sağlam, "İlk hafta şampiyonluk adaylarından Altay ile karşılaştık. Birçok eksiğimiz ve dezavantajımıza rağmen gol yemeden puanla başlamak bizi mutlu etti. Şunu huzur içerisinde söyleyebilirim ki, maçın başlangıç düğünden bitiş düdüğüne kadar futbolcularımız iyi mücadele ettiler. Fiziksel olarak ayakta kaldılar ve mücadeleyi hiç bırakmadılar. Bazı konularda eksiklerimiz vardı. Özellikle ofansif anlamda daha üretken olabilirdik. Bunları biliyoruz, gördük de. Yeni arkadaşlarımızın da katılımıyla özellikle ön bölgedeki arkadaşların katılımıyla bu eksiğimizi de her hafta azaltarak daha üretken, ofansif anlamda keyif veren bir takım haline geleceğiz." şeklinde konuştu.



Sağlam, Ümraniyespor maçının kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu hafta bizim için önemli. Çünkü ligde ilk puanımızı aldık. İnşallah Ümraniyespor maçında ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.



Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Sağlam, şunları kaydetti.



"Gyasi'nin sakatlığı devam ediyor. Önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlamasını düşünüyoruz. Yeni transferler Buğra ve Tomane'nin de takıma katılması bizi mutlu etti. Tomane, takımında hem maç oynayıp hem de idman yaptığı için hazır durumda. Buğra'nın ise bir haftalık antrenman eksikliği var. Onu da en kısa zamanda giderip fiziksel anlamda hazır hale getirerek takım içine almayı düşünüyoruz. Diğer sakatlarımız Oğuz ve Ferhat'ın iyileşmesi bizim kadro kalitesi anlamında ve alternatif kadro anlamında daha zengin kadroya ulaşmamızı sağladı. Salgını düşünerek geniş bir kadro oluşturmaya çalıştık. Bizi Süper Lig'e taşıyacak kadro kalitesini de kurmaya çalıştık. Transfer 5 Ekim'de bitiyor. 5 Ekim'e kadar bir eksiklik hissedersek Başkanımız Yüksel Yıldırım transfer sözü verdi. Şu an sadece ön tarafta yani forvet bölgesinde sayısal anlamda bir eksiklik var gibi gözüyor. Bunun dışında herhangi bir eksikliğimiz yok gibi gözüküyor."



Öte yandan Samsunspor, 21 Eylül Pazartesi günü sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sağlam, yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketleri ve kısa pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ağırlı çift kale maç ile sona erdi.