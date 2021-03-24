Samsunspor'da bir futbolcunun sonucu pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Haber; AA
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Samsunspor'da bir futbolcunun sonucu pozitif
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24 Mart 2021 16:13
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli maç arasında takıma 2 günlük izin verildiği hatırlatıldı.

İznini ailesi ile birlikte Samsun'da geçiren futbolcuda Kovid-19 semptomları görüldüğü ve yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde izolasyon ve tedavi sürecine başlanıldığı kaydedildi. 



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