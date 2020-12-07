Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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07 Aralık 2020 13:16
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yarın sahasında yapacağı Menemen Belediyespor maçı öncesinde tüm oyuncular Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Menemenspor maçı öncesi dün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 1 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



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