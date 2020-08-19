Samsunspor'a Fransız hücumcu

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain'i transfer etti.
Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Fransız oyuncunun, 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Geride kalan sezon takımıyla 29 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
Karadeniz ekibi, daha önce dış transferde Polonya'nın Wisla Krakow takımından Sırp futbolcu Vukan Savicevic'i kadrosuna katmıştı.
Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Fransız oyuncunun, 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Geride kalan sezon takımıyla 29 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
Karadeniz ekibi, daha önce dış transferde Polonya'nın Wisla Krakow takımından Sırp futbolcu Vukan Savicevic'i kadrosuna katmıştı.