Samsunspor'a Fransız hücumcu

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain'i transfer etti.



Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Fransız oyuncunun, 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.



Geride kalan sezon takımıyla 29 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.



Karadeniz ekibi, daha önce dış transferde Polonya'nın Wisla Krakow takımından Sırp futbolcu Vukan Savicevic'i kadrosuna katmıştı.



