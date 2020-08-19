Samsunspor'a Fransız hücumcu

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız Ange-Freddy Plumain transferini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Samsunspor'a Fransız hücumcu
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19 Ağustos 2020 01:22
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain'i transfer etti.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Fransız oyuncunun, 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Geride kalan sezon takımıyla 29 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibi, daha önce dış transferde Polonya'nın Wisla Krakow takımından Sırp futbolcu Vukan Savicevic'i kadrosuna katmıştı.

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