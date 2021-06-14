Samsunspor Zeki Yavru'nun peşinde!

Yılport Samsunspor'un, Yeni Malatyaspor'da 32 maçta forma giyen Zeki Yavru'nun peşinde olduğu konuşuluyor.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor Zeki Yavru'nun peşinde!
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14 Haziran 2021 13:46
Zeki Yavru
Zeki Yavru
Malatyaspor
Yılport Samsunspor'da transfer gündemi oldukça hareketli geçiyor. Kırmızı-Beyazlıların Zeki Yavru'nun peşinde olduğu konuşuluyor.

Hedef Halk'ın haberine göre; Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da 32 maçta forma giyen sağ bek oyuncusu, sadece Yılport Samsunspor'un değil, Adanaspor ve Kocaelispor'un da takibinde yer alıyor. Sarı-Siyahlılar ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcuyla yakın zamanda temasa geçileceği öne sürüldü.


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