Samsunspor, Youssef Ait Bennasser'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 27 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef Ait Bennasser'i renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Adanaspor'da forma giyen Youssef Ait Bennasser ile anlaşmaya varıldı.
Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Bennasser, kendisini 2,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Adanaspor'da forma giyen Youssef Ait Bennasser ile anlaşmaya varıldı.
Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Bennasser, kendisini 2,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ