Samsunspor, Youssef Ait Bennasser'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 27 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef Ait Bennasser'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, Youssef Ait Bennasser'i transfer etti
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17 Şubat 2023 22:25
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 27 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef Ait Bennasser'i renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Adanaspor'da forma giyen Youssef Ait Bennasser ile anlaşmaya varıldı.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Bennasser, kendisini 2,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

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