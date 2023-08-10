Samsunspor yeni transferlerini tanıttı

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, transfer ettiği 7'si yabancı 10 oyuncusunu tanıttı.



Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya yeni transferler Rick Van Drongelen, Nanu, Marius, Kingsley Schindler, Lubomir Saka, Olivier Ntcham, Marc Bola, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve kaleci Okan Kocuk katıldı.



Toplantıda, Portekizli oyuncu Nanu basın mensuplarına, 13 Ağustos Pazar günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile son derece önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.



Ligin başında çok iyi konsantrasyon sağlamaları gerektiğini belirten Nanu, "İyi konsantrasyon sağlarsak maçtan iyi bir sonuç alabiliriz. Türkiye'ye gelmeden önce Samsunspor ile ilgili bilgi aldım. Gerek kulüp hakkında gerekse ülke hakkında bilgi edindim. Samsunspor ile ilgili çok güzel şeyler anlatıldı." diye konuştu.



Nanu, kendi başarısından önce önemli olanın takımın başarısı ve hedefine ulaşması olduğunu dile getirdi.







