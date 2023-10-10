Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen ve istediği sonuçları alamayan Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı.



Samsunspor yeni hocasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Samsunspor takımın başına Markus Gisdol'un geldiğini açıkladı.



İşte Samsunspor'un açıklaması:



"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."



İŞTE GISDOL'ÜN KARİYERİ



54 yaşındaki Alman teknik direktör kariyerinde Hoffenheim, Hamburg Köln ve Lokomotif Moskova gibi takımların teknik direktörlüğünü de yaptı.



