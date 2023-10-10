Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Samsunspor Hüseyin Eroğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevini sene sonuna kadar Markus Gisdol ile doldurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2023 21:04
Son güncelleme 10 Ekim 2023 21:12
Bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen ve istediği sonuçları alamayan Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı.

Samsunspor yeni hocasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Samsunspor takımın başına Markus Gisdol'un geldiğini açıkladı.

İşte Samsunspor'un açıklaması:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

İŞTE GISDOL'ÜN KARİYERİ

54 yaşındaki Alman teknik direktör kariyerinde Hoffenheim, Hamburg Köln ve Lokomotif Moskova gibi takımların teknik direktörlüğünü de yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery