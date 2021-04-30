Samsunspor, yarışta kalmak için sahaya çıkıyor!

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı veren Samsunspor, Ankaraspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, yarışta kalmak için sahaya çıkıyor!
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30 Nisan 2021 13:29
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Yılport Samsunspor, 1 Mayıs Cumartesi günü sahasında ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka yarın saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 64 puanı paylaşan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından averajla üçüncü sırada yer alan Yılport Samsunspor, son 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Son 2 haftada direkt Süper Lig'e yükselme hedefinden uzaklaşmak istemeyen kırmızı-beyazlı ekip, Ankaraspor maçını kazanarak Giresunspor ile Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Tomane, Ankaraspor maçı kadrosunda yer almıyor.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

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