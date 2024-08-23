Samsunspor'un savunma bakanı: Van Drongelen

Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick Van Drongelen, Trendyol Süper Lig'in ilk iki haftasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında gösterdiği başarılı savunma oyunu ile alkış toplayan Drongelen, teknik direktör Thomas Reis'in de vazgeçilmezleri arasında yer aldı.



Samsunspor'un savunma hattının belkemiği haline gelen Rick Van Drongelen, hırslı ve mücadeleci futboluyla taraftarların da kısa sürede sevgilisi oldu.



Kaynak: hedefhalk.com/





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU