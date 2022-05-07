Samsunspor'un play-off umudu!

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Samsunspor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'un play-off umudu!
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07 Mayıs 2022 16:48
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Yılport Samsunspor, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor müsabakasında hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Ligde 36. haftaya 47 puanla giren Samsun temsilcisi, Beypiliç Boluspor'u yenip play-off umudunu sürdürmek için rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Yılport Samsunspor'un kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan kaleci Aykut Özer, Melih Okutan, Recep Burak Yılmaz, Ali Kılıç, Hasan Kılıç, Alaaddin Okumuş ile hafta içi sözleşmesi feshedilen Yasin Öztekin yer almıyor.

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