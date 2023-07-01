Samsunspor'un Midtsjö ısrarı!

Uzun bir aradan sonra geri döndüğü Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Samsunspor, özellikle Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'nün transferini bitirmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'un Midtsjö ısrarı!
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01 Temmuz 2023 12:04
Son güncelleme 01 Temmuz 2023 12:06
Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, gelecek sezon iddialı olabilecek bir kadro kurmanın hayallerini kuruyor.

Gelen son bilgilere göre Kırmızı-Beyazlılar, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Emrah Başsan ile temaslarına devam ediyor. Ancak 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Konyaspor da devrede. Deneyimli futbolcunun kararını kısa süre içerisinde bildireceği öğrenildi.

1 YILLIĞINA MIDTSJO

Karadeniz ekibinin hedefindeki bir diğer isim de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö...

Samsun temsilcisi, 2 yıllık daha kontratı bulunan Norveçli futbolcuyu en azından bir seneliğine kiralamak istiyor.

Okan Buruk'un gelecek yılda takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl Galatasaray formasıyla 25 maçta 1 gol 2 asist kaydetmişti.

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