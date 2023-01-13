Samsunspor'un konuğu Altay

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.



Ligde 9 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda Pendikspor'u 2-0, Göztepe'yi 1-0, Tuzlaspor'u 2-1, Altaş Denizlispor'u 5-0, Adanaspor'u 2-1 mağlup ederken; Dyorex Boluspor ile 2-2, Ankara Keçiörengücü ve Yeni Malatyaspor ile 1-1, Bodrumspor ile 0-0 berabere kalarak 19 puan topladı.



Samsun ekibi, Altay'ı mağlup ederek hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de ligde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.



Samsunspor'da Ali Ülgen, Yunus Emre Gültekin, Şener Kaya, Muhammet Ali Özbaskıcı, Mücait Albayrak sakatlıkları, Gaetan Laura ise sarı kart cezası nedeniyle maç kafilesinde yer almıyor.



Yeni transfer Moussa Guel ile lisansı çıkartılan Tomane ise maç kadrosunda yer alacak.





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