Samsunspor'un hedefi seriyi 21'e çıkarmak

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.



Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Son olarak sahasında Pendikspor'u 4-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Samsun ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 5 beraberlikle 50 puan topladı.



Ligde 54 puanla ikinci sıradaki Eyüpspor'un 9 puan önünde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlılar, son 2 haftada alacağı galibiyetlerle Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantilemek için sahaya çıkacak.



Göztepe maçının ardından Tuzlaspor'u konuk edecek Yılport Samsunspor, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 36. haftayı 3-0 hükmen galibiyetle tamamlayacak. Eyüpspor ise söz konusu haftayı maç yapmadan geçecek.



Sezonun ilk yarısında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan ve ikinci devredeki karşılaşmayı 4-1 kazanan Yılport Samsunspor, ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı.



Samsunspor'da kart cezası bulunan Alim Öztürk ile Celil Yüksel, Göztepe maçı kadrosunda yer almıyor.





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