Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar vefat etti

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar vefat etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2021 12:56
Samsunspor Kulübü'nün eski başkanı ve futbolcusu 61 yaşındaki Emin Kar, hayatını kaybetti.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Emin Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Emin Kar'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.