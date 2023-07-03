Samsunspor'un Erzurum kampı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor'un Erzurum kampı kadrosu belirlendi.



Kırmızı- beyazlı ekibin 3-14 Temmuz tarihinde Erzurum'da yapacağı 27 kişilik kamp kadrosu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, kadroda, Szumski, Okan Koçuk, Halil Yeral, Taha Tosun, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Yusuf Abdioğlu, Bedirhan Çetin, Alim Öztürk, Satka, Bennasser, Ali Ülgen, Barış Alıcı, Mücahit Albayrak, Soner Gönül, Enes Albak, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Cihan Kahraman, Celil Yüksel, Guel, Ahmet Sağat, Tangue, Fofana, Laura ve Polat Yaldır yer alıyor.



Erzurum kampı sonrası üç gün izin yapacak kırmızı-beyazlılar, 18-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'nun Gerede ilçesinde ikinci dönem kampına girecek.



17 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı



Samsunspor'un Erzurum kampına dahil edilmeyen 17 futbolcu ise şu şekilde:



"Aykut Özer, Bateau, Elano, Yameago, Berk Taşkın, Semih Altıkulaç, Melih Altıkulaç, Yusuf Emre Gültekin, Furkan Güneş, Ensar Arslan, Şener Kaya, Harris, Melih Okutan, Yusuf Ensar Poyrazlı, Ali Kılıç, Bah, Sarp Ekinci."





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