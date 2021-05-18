Kırmızı-Beyazlı ekibin yetenekli oyuncusu, son haftalarda gösterdiği başarılı performans ile göz doldurmayı başardı.



Devre arasında Süper Lig ekibi Sivasspor'dan transfer edilen Yasin'in ligin ikinci yarısında gol attığı karşılaşmalarda Samsunspor puan kaybı dahi yaşamadı.



Sansun Halk gazetesinde yer alan habere göre; 34 yaşındaki futbolcu sırasıyla, Akhisarspor, Eskişehirspor, Tuzlaspor, Bursaspor, Boluspor ve Ankaraspor maçlarında gol attı ve Samsunspor bu maçlardan 18 puan topladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın en çok güvendiği isimler arasında yer alan başarılı kenar oyuncusunun Play-off'ta kendisini tam anlamıyla göstermesi bekleniyor.



Yasin önceki hafta sosyal medya hesabından yaptığı "LİG ŞİMDİ BAŞLIYOR" paylaşımı, Kırmızı-Beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı. Yasin Öztekin bu sezon Samsunspor forması altında 16 maça çıktı. Toplamda 1332 dakika süre alan yetenekli oyuncu 6 gol 4 asist kaydetti.



