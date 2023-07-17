transferin hareketli kulübü, kanatiçin rotasını İngiltere'ye çevirdi.Başkan Yüksel Yıldırım'ın,diye isim vermediği oyuncular arasında sözleşmesinin son yılına girenliste başı olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında Aston Villa'dan Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gelen 27 yaşındaki yıldız futbolcu için tüm şartların zorlandığı belirtildi.Traore'nin kırmızı-şimşeklerin transfer teklifine sıcak baktığı, kulüp tarafında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Birmingham ekibiyle transfer için kıran kırana pazarlıkların yaşandığı önümüzdeki birkaç gün içinde somut adımların atılacağı bildirildi. Turuncu-lacivertlilerde 18 maçta 3 gol, 1 asist yapan, devre arasında tekrar Aston Villa'ya dönen tecrübeli yıldız Traore, Birmingham ekibinde 8 maçta 2 gol katkısı sağladı. Santrforda da görev yapabilen Traore, 72 kez milli oldu, 15 gol attı.Bertrand Traore, Fransa'da Auxerre altyapısında futbol kariyerine başladı. Burada sergilediği performansla İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcisi Chelsea'nin kapılarını açan 27 yaşındaki sağ açık, ardından kiralık olarak Hollanda'da Vitesse'nin yolunu tuttu. Oradan Ajax'a kiralanan Traore, ardından 10 milyon euro'ya Lyon'a, 18 milyon euro'ya da Aston Villa'ya transfer oldu.