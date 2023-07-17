Samsunspor'un dev hedefi: Bertrand Traore

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, bonservisi Aston Villa'da bulunan Bertrand Traore'yi gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'un dev hedefi: Bertrand Traore
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17 Temmuz 2023 13:29
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 13:30
Süper Lig'de transferin hareketli kulübü Yılport Samsunspor, kanat transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Başkan Yüksel Yıldırım'ın, "Sağ ve sol kanatlara da oyuncu bakacağız. Hedefimizde bazı oyuncular var, transferleri yakındır" diye isim vermediği oyuncular arasında sözleşmesinin son yılına giren Bertrand Traore'nin liste başı olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında Aston Villa'dan Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gelen 27 yaşındaki yıldız futbolcu için tüm şartların zorlandığı belirtildi.

VILLA'YLA KIRAN KIRANA PAZARLIK

Traore'nin kırmızı-şimşeklerin transfer teklifine sıcak baktığı, kulüp tarafında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Birmingham ekibiyle transfer için kıran kırana pazarlıkların yaşandığı önümüzdeki birkaç gün içinde somut adımların atılacağı bildirildi. Turuncu-lacivertlilerde 18 maçta 3 gol, 1 asist yapan, devre arasında tekrar Aston Villa'ya dönen tecrübeli yıldız Traore, Birmingham ekibinde 8 maçta 2 gol katkısı sağladı. Santrforda da görev yapabilen Traore, 72 kez milli oldu, 15 gol attı.

DEVLERDE OYNADI

Bertrand Traore, Fransa'da Auxerre altyapısında futbol kariyerine başladı. Burada sergilediği performansla İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcisi Chelsea'nin kapılarını açan 27 yaşındaki sağ açık, ardından kiralık olarak Hollanda'da Vitesse'nin yolunu tuttu. Oradan Ajax'a kiralanan Traore, ardından 10 milyon euro'ya Lyon'a, 18 milyon euro'ya da Aston Villa'ya transfer oldu.



 
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