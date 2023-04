Samsunspor'un 11 yıllık özlemini sona erdirdi

Ligde 7'nci sıradayken göreve geldiği Samsunspor'da 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp takımı zirveye taşıyan teknik direktör Eroğlu, kırmızı-beyazlı ekibin 11 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirdi. Ligde ilk 2'yi garantileyip 12 yıllık teknik adamlık kariyerindeki 3'üncü kupasını almaya hak kazanan 50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, şimdi de takımını Süper Lig'e "Şampiyon" apoletiyle çıkarmak için kolları sıvadı. Süper Lig'de ilk kez görev almaya hazırlanan Eroğlu, daha önce yaptığı açıklamada hedefinin A Milli Takım ve Bundesliga'da çalışmak olduğunu söylemişti.



BAŞARININ SIRRI GETS



Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, başarının sırrını, "GETS" adını verdiği formüle bağladı. Eroğlu, "Gelişim, takım mühendisliği ve sistem bizi kupaya ulaştırdı" dedi. İngilizce'de "almak" anlamına gelen "GETS" için "Kupayı almanın formülü bunu ne iyi uygulamaktan geçiyordu ve sonunda başardık" diye konuştu.



Samsunspor'da geçirdiği 200 günde, daha önce forma giyemeyen çok sayıda genci takıma monte ettiğini, kadrodaki tüm oyuncuların gelişimini sağladıklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu: "Gelişimin yaşı yok. Bir çok oyuncumuz, kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Eksiklerini giderirken, iyi yaptığı şeyleri daha iyi hale getirdi. Takım mühendisliği anlamında yaptığımız en doğru iş, devre arası transferde sadece ihtiyacımız olanı alarak dengeleri bozmadık."



"Çıkarlarını, Samsunspor armasının önüne koyanlarla vedalaştık. Her an herkesi hazır hale getirdik. Sistem sayesinde de 6-7 oyuncumuzun olmadığı maçları dahi zorlanmadan kazandık. Yediğimiz gol sayısını en alt seviyeye indirdik. Oyuncuları yeni görevlerine adapte ettik. İlk bir ayın sonunda artık herkes işini ezbere yapar hale geldi. Zorluk derecesi çok yüksek gibi görünen Eyüpspor, Pendikspor, Sakaryaspor maçlarını böyle kazandık. Kusursuz bir saat mekanizması gibi çalıştık, çalıştık, çalıştık."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ