Samsunspor üç oyuncunun peşinde

Gelecek sezon Spor Toto Süper Ligde oynayacak Samsunspor kadrosunu güçlendirmek için 3 isimle temas kurmaya başladı. Bu isimler Dia Saba, Borja Sainz ve Okan Kocuk.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor üç oyuncunun peşinde
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12 Haziran 2023 12:34
Spor Toto 1. Ligde sezonu şampiyon olarak bitiren ve gelecek sezon Süper Ligde oynayacak olan Samsunspor iddial bir kadro kurmak için harekete geçti.

Galatasaray'da istediği süreleri bulamayan Okan Kocuk takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Samsunspor oyuncuyla temaslarını hızlandırmaya başladı. Borja Sainz transferi için de çaba gösteren Samsunspor'un en büyü kozu Giresunspor'un ligden düşmüş olması.

Bir diğer isimde Sivasspor'dan Dia Saba olduğu iddia edildi. Sivasspor'un önündeki belirsizlik oyuncunun takımdan ayrılmasına etken olabilir. (Hedef Halk)

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