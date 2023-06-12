Samsunspor üç oyuncunun peşinde

Spor Toto 1. Ligde sezonu şampiyon olarak bitiren ve gelecek sezon Süper Ligde oynayacak olan Samsunspor iddial bir kadro kurmak için harekete geçti.



Galatasaray'da istediği süreleri bulamayan Okan Kocuk takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Samsunspor oyuncuyla temaslarını hızlandırmaya başladı. Borja Sainz transferi için de çaba gösteren Samsunspor'un en büyü kozu Giresunspor'un ligden düşmüş olması.



Bir diğer isimde Sivasspor'dan Dia Saba olduğu iddia edildi. Sivasspor'un önündeki belirsizlik oyuncunun takımdan ayrılmasına etken olabilir. (Hedef Halk)





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