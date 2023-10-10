Samsunspor: 'Transfer yasağı kesin değil'

Samsunspor, Litvanyalı futbolcu Aryvdas Novikovas'in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.



Daha sonra konuyu FIFA'ya taşıyan Novikovas ile Samsunspor arasındaki durum, FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından görüşüldü. Kurulun, Novikovas'ı haklı bulduğu, Samsunspor'a iki dönem transfer yasağı cezası verdiĞİ öne sürüldü.



"CAS'TAKİ DAVA KESİNLEŞMEDİ"



Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, oyuncunun şikayetinden günler önce tüm alacaklarının kendisine ödendiğini belirterek, dekontlarla birlikte CAS'a başvurdu.



FIFA'nın güçlü avukatlarından biri ile anlaşan Samsunspor, CAS davasının kendi lehlerine çözülmesi için umudunu sürdürürken, bugün çıkan 'transfer yasağı' haberinin ardından Başkan Vekili Veysel Bilen, yasak kararının kesinleşmediğini ve davanın CAS tarafından görüşüldüğünü ifade etti.



Bilen, "Transfer yasağı haberi, çok bayat bir haber. Henüz neticelenmiş bir durum yok. CAS'ta dava devam ediyor. Samsunspor'u davada FIFA avukatı savunuyor. Samsunspor, Novikovas konusunda üzerine düşen tüm edimleri yerine getirmiştir. Konu CAS'ta ve CAS'taki dava da kesinleşmedi" dedi. [Samsun Gazetesi]



