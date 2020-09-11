Samsunspor, Tomane ile prensip anlaşmasına vardı

Samsunspor'un, Kızılyıldız'da forma giyen Portekizli santrfor Antonio Manuel Fernandes Mendes "Tomane" ile prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu

Haber; AA
Samsunspor, Tomane ile prensip anlaşmasına vardı
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11 Eylül 2020 14:06
Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Kızılyıldız'da forma giyen Portekizli santrfor Antonio Manuel Fernandes Mendes "Tomane" ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Tomane'nin 17 Eylül'de Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip, resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın, Tomane'nin Samsunspor'a hayırlı olmasını dileyerek, "Artık gerçek 11 için yaptığımız transferler bu hafta sonuna kadar bitiyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.



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