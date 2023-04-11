Samsunspor tek golle istediğini aldı

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.
19 Mayis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Maçın 2. dakikasında Awusu'nun kendi kalesine attığı golle üç puanı alan Samsunspor, Eyüpspor'dan maç fazlasıyla 9 puan öne geçmeyi başardı.
Samsunspor bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta ise Samsunspor Keçiörengücü'nü konuk ederken Tuzlaspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.
19 Mayis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Maçın 2. dakikasında Awusu'nun kendi kalesine attığı golle üç puanı alan Samsunspor, Eyüpspor'dan maç fazlasıyla 9 puan öne geçmeyi başardı.
Samsunspor bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta ise Samsunspor Keçiörengücü'nü konuk ederken Tuzlaspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.
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