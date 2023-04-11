Samsunspor tek golle istediğini aldı

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.



19 Mayis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.



Maçın 2. dakikasında Awusu'nun kendi kalesine attığı golle üç puanı alan Samsunspor, Eyüpspor'dan maç fazlasıyla 9 puan öne geçmeyi başardı.



Samsunspor bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta ise Samsunspor Keçiörengücü'nü konuk ederken Tuzlaspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.





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