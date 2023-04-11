Samsunspor tek golle istediğini aldı

Samsunspor, Tuzlaspor'u sahasında mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor tek golle istediğini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2023 22:39
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.

19 Mayis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Maçın 2. dakikasında Awusu'nun kendi kalesine attığı golle üç puanı alan Samsunspor, Eyüpspor'dan maç fazlasıyla 9 puan öne geçmeyi başardı.

Samsunspor bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta ise Samsunspor Keçiörengücü'nü konuk ederken Tuzlaspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery