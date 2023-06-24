Samsunspor, Taylan'ı istiyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, transferde harekete geçti.



Galatasaray ile sözleşmesi biten Okan Kocuk'u kadrosuna katan Karadeniz ekibinin hedefinde yine Galatasaray'dan bir isim yer alıyor.



BAŞKAN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI



Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, TRT Spor'a yaptığı açıklamada 28 yaşındaki futbolcu için ilk görüşmeyi yaptıklarını açıkladı.



SON KARAR VERİLMEDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan için henüz son kararını vermedi. 28 yaşındaki futbolcu, Avusturya kampı öncesi Florya'da denenecek.



Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile mukavelesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI



Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren deneyimli futbolcu, başkent temsilcisinde 32 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.





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